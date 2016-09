DefShop: Willkommen im besten Shop der Welt

by

Sind die wahnsinnig oder haben sie einfach nur recht? Gleich auf der Startseite behauptet DefShop.com der beste Shop der Welt zu sein. Die Latte ist hoch gelegt und ich will jetzt mal die Frage beantworten, ob der Shop halten kann, was er verspricht.

Hip Hop & Streetwear Stylez

DefShop ist natürlich nicht irgendein Shop, sondern hat sich dem guten alten Hip Hop Stil verschrieben. Seit Casper und Co. mit Röhrenjeans rappen, kann man den vielleicht nicht mehr so genau definieren wie noch in den Neunzigern. Im Grunde dürftet ihr aber wissen, worum es sich handelt: Baggy Pants, Caps, Jogginghosen, die geilsten Sneakers ever und natürlich Shirts und Hoodies mit nicem Aufdruck.

Viele Marken kopieren die Hip Hop und Streetwear, für echte Hip Hop Fans gibt es jedoch eine bestimmte Auswahl an Marken des Vertrauens.

Marken im DefShop

Insgesamt sind im DefShop 256 Marken vertreten. Zu den Hip Hop Marken gehören unter anderem:

New Era

DC

Blood In Blood Out

Ecko Red, Ecko Unltd. & Ecko Unltd. MMA

Wu-Wear

K1X

Bei den Streetwear Marken ist die Auswahl um einiges größer. Es gibt zum Beispiel Klamotten und Schuhe von:

Carhartt

Quiksilver

Reef

Zoo York

Vans

K-Swiss

Die ganz großen Marken fehlen in dieser Aufzählung, sind im DefShop aber alle verfügbar. Adidas, Desigual, Björn Borg, Levi’s und Co. zählen nämlich zu den Fashion Marken im DefShop. Hauptsächlich findet ihr hier sportliche Styles und Streetwear Kollektionen, wie es sich für einen ordentlichen Hip Hop Shop gehört.

Selbstverständlich hat DefShop Mode für Frauen, Männer und Kids im Sortiment, hier kann also die ganze Hip Hop Familie einkaufen.

Preise & Tiefpreisgarantie

Um zu schauen, wie es preislich im “besten Shop der Welt” aussieht, habe ich mal 2-3 Produkte durch den Preisvergleich gejagt.

Eins davon konnte ich tatsächlich zu einem günstigeren Preis in einem anderen Shop finden: Die Adidas ZX750 Strong Crag/Black/Running White Sneakers kosten bei DefShop 109,99 Euro. Das günstigste Angebot, das ich im Internetz ausmachen konnte, lag etwa 25 Euro darunter. Dabei habe ich natürlich darauf geachtet, dass es sich um das genau gleiche Modell mit den gleichen Farben handelt – der geschmackvolle Hip Hop Freund weiß schließlich, was er will.

Bevor du dich jetzt über den Angeber DefShop aufregst, komm erst mal runter und lies weiter. DefShop kann preislich einiges. Er bietet nämlich eine Tiefpreisgarantie! Soll heißen, wenn du ein Produkt in einem anderen Online-Shop günstiger findest, senkt DefShop den Preis für dich UND gewährt dir sogar noch einen Rabatt von 10 Prozent. Die Tiefpreisgarantie kannst du bis 2 Wochen nach deinem Einkauf nutzen.

Die Garantie gilt nicht für bereits reduzierte Artikel. Wenn du solche einkaufen möchtest, solltest du also am besten in einem Preisvergleich nachschauen, ob es sich auch wirklich um das günstigste Angebot handelt.

Sale & Tagesangebote

Natürlich hat DefShop, wie es sich für einen guten Online-Shop gehört, einen Sale. Ich habe dort schon Sachen mit einer Preisreduktion von 80 Prozent gefunden. Coole Sache!

Ein besonderes Schmankerl sind aber die Tagesangebote: Jeden Tag neu findest du in dieser Rubrik bis 24 Uhr etwa zwölf verschiedene supergünstige Klamotten, Accessoires und Schuhe. Direkt unterhalb der Artikel findest du eine Anzeige darüber, wie viel Prozent noch verfügbar sind, sodass du weißt, ob du dich schnell entscheiden musst.

Versand & Zahlung

Jetzt geht’s ans Eingemachte! Ein guter oder gar der beste Shop der Welt muss natürlich auch komfortable Versand- und Zahlungsmöglichkeiten bieten. Schafft DefShop das?

Ein paar Zahlen und Fakten zur Lieferung:

Lieferzeit: 1-3 Werktage

Lieferung wahlweise via DHL oder UPS

inklusive Tracking der Lieferung

Porto: 4,65 € (bei Nachnahme-Zahlung 8,65 € + 2 € an die Post)

Expressversand: 8,90 €

So kannst du bei DefShop zahlen:

Nachnahme

Vorkasse

normale Überweisung, schnelle SEPA-Überweisung & Sofortüberweisung

PayPal

Kreditkarte

Damit schneidet DefShop in puncto Zahlung und Lieferung glänzend ab. Die Lieferung erfolgt sehr schnell, die Preise sind absolut in Ordnung und du kannst dich zwischen zwei Zulieferern entscheiden. Von den gängigen Zahlmethoden deckt DefShop alle ab.

Weitere Skillz

Ansonsten hat DefShop alles andere zu bieten, was man von einem sehr guten Online-Shop erwarten kann: eine Größentabelle, die euch dabei hilft die passende Kleidung zu finden, ein Modelexikon, das euch in die Begriffswelt der Streetwear einführt, und einen Kundenservice, der per Mail oder Telefon (Mo.-Fr., 10-18 Uhr, zum Ortstarif) bei Fragen hilft.

Zwei Neuheiten kurz vorgestellt

Damit du einen kurzen Eindruck von den Styles bei DefShop gewinnst, stelle ich an dieser Stelle zwei coole Styles vor. Für Männer habe ich diese coolen Chino Pants von Sublevel entdeckt, die gerade neu im Shop sind und für 44,99 Euro erhältlich sind. Sie sind aus 100 Prozent Baumwolle und in schönem Mint Grau gefärbt.

Für die Mädels gibt es zum Beispiel diese richtig geilen Sneakers von British Knights zum Preis von 54,99 Euro. Mir gefallen die Farben und die Polsterung an der Ferse richtig gut. Die Schuhe sind ein toller Mix aus Indianer-Stil und für die Stadt geeigneten Sneakers.

Fazit: DefShop Got Style

Abschließend kann ich sagen, dass DefShop dem Anspruch an einen guten Online-Shop wirklich nachkommt. In Neu-Isenburg und Berlin gibt’s übrigens einen Streetstore, falls du dich zum virtuellen Shoppen zu unsicher fühlst.

Beim Bewertungsportal eKomi konnte DefShop 99,59% positive Stimmen einheimsen (Stand: 01.09.2013) und erhält damit das höchste “Gold-Siegel” vom Kunden. Wenn du dich auch unter den zufriedenen Kunden einreihen willst, schau mal auf def-shop.com rein. Lob und Kritik kannst du außerdem unter dem Artikel in den Kommentaren anbringen. King oder Toy? Deine Meinung ist gefragt!

Achja: So kann man ganz einfach noch ein paar Euros sparen

Und als sei das alles nicht schon fast zuviel des Guten , kann man auch mit ein wenig Recherche im Netz noch passende Gutscheincodes für den Def-Shop finden. Nach nur wenigen Sekunden der Suche habe ich z.B. diese Seite hier gefunden. Dort gibts es immer aktuelle Gutscheine, die Rabattcodes werden täglich aktualisiert. So steht der Shopping-Tour im Streetwear-Shop nichts mehr im Wege!

Bilder: Screenshots Def-Shop.com

