Komischer Künstlername, komischer Albentitel, geile Musik. Disko Degenhardt – Harmonie Hurensohn ist mein persönlicher Geheimtipp für das Jahr 2010. Ein eigener Flow, der an eine Mischung aus Hollywood Hank und Prinz Pi erinnert, mit Themen, die persönlich sind, ohne peinlich zu sein oder in irgendwelche Studenten-Rap-Klischees abtrifften. Jenau die Rap-Mukke, die ich mag. Und das beste: Das Album gibts for free zum Download!





Ich will “Harmonie Hurensohn” hier jetzt gar nicht großartig rezensieren – wer Interesse hat, sollte einfach mal reinhören, ist schließlich gratis. Einen guten Vorgeschmack gibt das Video zu “billy idol” – ein Thema, das so in noch keinem anderen Rap-Track behandelt wurde. Reinhören! Befehl!

Der Track zählt sicherlich zu den besten auf dem Album, aber ich möchte euch als Anspieltipps noch 2 andere Tracks ans Herz legen, die ich seit gut 2 Monaten täglich höre:

Weissrusse – Beat, Atmosphäre, Flow. Einfach herrlich

– Beat, Atmosphäre, Flow. Einfach herrlich Disneyland im Dunkeln – geiler Text, erschließt sich erst nach mehrmaligem Hören komplett, passender Beat

Das is übrigens eines dieser Alben, in die man sich erstmal reinhören muss. Nach dem erstem Mal Duchhören fand ich es nur mittelmäßig, mittlerweile läufts auf Heavy-Rotation. Für mich mit das beste, was ich in diesem schwachen Deutsch Rap Jahr 2010 gehört habe. Schade, dass Disko Degenhardt kaum in der sogenannten “Szene” bekannt ist. Leute, die Prinz Pi feiern (und das sind ja einige), können dieser Rap-Mukke sicherlich viel abgewinnen. Also, mein absoluter Geheimtipp zum Jahresende.

Harmonie Hurensohn downloaden

Hoffe, dass da 2011 noch mehr kommt!

