Meine Top-3 Nike Sneaker

Nach dem ich nun seit frühsten Kindertagen absoluter Fan von Nike-Sneakern bin, haben sich im Laufe der Zeit in meiner Sammlung so einige Treter angesammelt (40 sind es zur Zeit, viele musste ich über die Jahre natürlich entsorgen). Hier mal meine Top 3. Achso, die 40 beziehen sich ausschließlich auf Nike-Sneaker. Insgesamt sind es paar mehr, is klar ne?

Klassiker: Nike Air Max

Der Nike Air Max wurde erstmals 1987 in der Air Max Technologie eingeführt. Der Air Max nutzt eine große Luftdämpfungs-Einheit, welche bei den meisten Modellen in der Mitte der Sohle seitlich zu erkennen ist. Da der Nike Air Max nicht nur bei den Sportlern ein beliebter Kultschuh ist, revolutionierte er den gesamten Sneaker Markt. Anfang der 90er fand der Sneaker von Air Max in der Hip-Hop Szene großen Anklang. Parallel dazu erfreute sich der Air Max auch in der Techno-Szene, einer immer größer werdenden Beliebtheit. Der farbenfrohe Schuh polarisiert noch bis heute.

Dämpfung-Deluxe: Nike Shox

Der Nike Shox basiert auf einer simplen aber durchaus wirkungsvollen Idee. Hier werden Federn im Schuh als Dämpfungssystem angewendet, um absorbierende Energie an den Träger wiederzugeben. Doch der Nike Shox ist nicht nur bei Profisportlern beliebt. Sein zukunftweisendes Design bleibt nicht unbemerkt, selbst wenn er leger getragen wird. Der Nike Shox besticht durch sein sportlich, schlichtes und dennoch auffälliges Design.

Oldschool, baby: Nike Cortez

Ein weiterer Kultschuh von Nike ist der Cortez aus den 70ern, welcher wasserdichter und leichter als jeder andere Schuh sein sollte. Der Cortez ist sehr schmal geschnitten und macht einen sehr schönen Fuß, weshalb er auch sehr gerne von Mädchen jugendlichen Alters getragen wird. Der Schuh ist in vielen Farben erhältlich, weshalb er unter anderem auch sehr beliebt ist. Für Liebhaber der 60er bzw. 70er wurde ein spezieller Cortez im Vintage-Style hergestellt, welcher farblich auf die Jahrgänge abgestimmt ist. Daher findet dieses Modell auch großen Anklang bei Oldschool-Liebhabern.

