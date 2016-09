Nike Air Vortex – der Retro-Sneaker!

by

Ick steh ja auf Retro-Sneaker. Der Air Vortex ist ein schönes Beispiel für einen Sneaker, der den Retro-Look gekonnt in die heutige Zeit transportiert. Ich habe mich mal über das gute Stück schlau gemacht…

Ursprung und Geschichte

In den 80er Jahren wurde der Nike Air Vortex von vielen Läufern getragen, da er durch die verwendeten Materialien sowohl leicht als auch gut gepolstert und bequem ist. Die Nike Air Vortex, die man heute kaufen kann sind meist in bunten Farben gehalten, um den Retro-Look des Schuhmodells zu unterstreichen. Der Nike Air Vortex ist Teil der V-Serie, die es seit 1985 gibt. Zu dieser gehören außerdem noch der Nike Air Vengeance und der Nike Air Venture. Alle drei Modelle hatten eine Besonderheit, die neu war. Der Nike Air Vortex beeindrucke durch seine innovative Dämpfung, die ihn für Läufer besonders attraktiv macht, da diese dadurch ihre Gelenke schonen können.

Retrooooo-Look

Als Mode- und Sportschuh ist der Nike Air Vortex auch heute allseits beliebt. Der Retro-Look ist besonders in der Hip Hop Szene gängig, die Dämpfung in der Ferse hingegen auch bei Sportlern. Bei diesem Nike Modell dient die Nike Air Blase ausschließlich zur Dämpfung und ist, anders wie zum Beispiel beim Nike Air Max 90, nicht von außen sichtbar. Dies macht es möglich, dass die Sohle im hinteren Bereich des Schuhs zwar dicker wird, jedoch nicht so hoch ist wie bei anderen Nike Air Modellen mit sichtbaren Luftpolstern.

Farbvarianten in Hülle und Fülle – die Designs

Der Nike Air Vortex ist in vielen verschiedenen Farben und Farbkombinationen erhältlich, darunter sind sowohl plakative, knallige Farben als auch Standardfarben wie Schwarz und Grau. Die Sohle ist bei fast jeder Ausführung des Schuhs hell und fällt somit bei dunklen Modellen als Kontrast zum restlichen Schuh besonders auf. Die oft kontrastreichen Farbkombinationen sind nicht nur bei Läufern beliebt, sondern lassen den Nike Air Vortex auch als modischen Vintage Schuh immer beliebter werden. Der typische Nike-Swoosh an der Außenseite des Schuhs fehlt natürlich auch bei diesem Modell nicht, sondern ist fast immer in einer knalligen, auffälligen Farbe auf dem Schuh sichtbar.

Zufällige Artikel: